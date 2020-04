Wybory 2020. Mirosław Piotrowski bez programu w Telewizji Trwam. Wychodzą na jaw nowe wątki w sprawie

- Pana prof. Mirosława Piotrowskiego bardzo szanuję. Ale nie mogę powiedzieć, że to nasz kandydat. W żadnym wypadku - powiedział w połowie lutego o. Tadeusz Rydzyk. W tym czasie felietony Mirosława Piotrowskiego jeszcze ukazywały się na antenie Telewizji Trwam, chociaż ogłosił, że będzie kandydował w wyborach prezydenckich.

- Prezydent reprezentuje i troszczy się o wszystkich Polaków, a nie tylko o jedną stację. Telewizja Trwam i Radio Maryja to media prywatne prowadzone przez ojców redemptorystów. Mają prawo do tego, by zawiesić jakiś program bądź zaproponować felietony komuś innemu. TV Trwam i Radio Maryja są bardzo potrzebne, robią bardzo wiele dobrego dla Polaków w kraju i za granicą. Oczywiście media te mają swoje cele i priorytety - powiedział w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla portalu onet.pl Piotrowski.