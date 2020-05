Wybory 2020. Michał Dworczyk o napięciu w Zjednoczonej Prawicy. "Groziłby nam chaos"

Michał Dworczyk w rozmowie z PR24 powiedział, że zgodnie z konstytucją wybory ostatecznie muszą odbyć się 23 maja. Obecny termin to 10 maja. - Mamy stan pandemii, ustawę, która wróci do nas z Senatu i daje możliwość głosowania korespondencyjnego. Wszystko rozstrzygnie się w najbliższych dniach - powiedział szef kancelarii premiera.

Dworczyk odniósł się do poniedziałkowej wypowiedzi Krzysztofa Sobolewskiego. Szef Komitetu Wykonawczego PiS stwierdził, że jeśli posłowie Porozumienia nie zagłosują za ustawą, będą musieli opuścić Zjednoczoną Prawicę. - Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Nie chciałbym nawet prowadzić takich dywagacji - stwierdził Dworczyk. I podkreślił, że kryzys polityczny "byłby teraz bardzo niedobry". - Groziłby nam chaos - uznał polityk.

Wybory 2020. Michał Dworczyk opisuje proces wyborczy

I przyznał, że są prowadzone rozmowy na ten temat, także z opozycją. - Nie ma mowy o żadnym podkupowaniu ani innych tego typu działaniach - zapewnił. Na wizji dodał również, że krytyczne głosy na temat wyborów płynące z zagranicy, m.in. z OBWE, są zapewne inspirowane przez opozycję. - To już jest podejrzane - ocenił. Jego zdaniem Grodzki uległ pokusie przetrzymywania ustawy do celów politycznych i chce storpedować zorganizowanie wyborów w terminie konstytucyjnym.

- Wydaje się, że wszyscy odpowiedzialni politycy powinni działać tak, (...) żebyśmy zabezpieczyli stabilność państwa - stwierdził w PR24 Dworczyk. Jeśli ustawa zostanie podpisana, każdy uprawniony otrzyma pakiet wyborczy z kopertą zwrotną, kopertą na kartę, instrukcją i kartami do głosowania.

Wyborcy po wypełnieniu dokumentów wrzucą pakiet do specjalnej skrzynki. Pozostałe rozwiązania związane z wyborami prezydenckimi zostaną przyjęte w rozporządzeniach.

W ocenie Dworczyka samorządowcy, którzy odmawiają organizacji wyborów, "ulegają pokusie, by wykorzystać tę sytuację politycznie". - To nieodpowiedzialne - zaznaczył. I dodał, że chodzi jednak o mniejszość. Odniósł się również do ewentualnych planów związanych z dymisją rządu Mateusza Morawieckiego.