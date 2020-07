Wybory 2020. Media: BBN planowało "porwać" prezydenta Andrzeja Dudę

Według "Rzeczpospolitej" prezydent Andrzej Duda miał "urwać się" swojej ochronie z zaufanym urzędnikiem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wszystko miało trwać kilka godzin, być doskonale przeprowadzone i - co najważniejsze - za zgodą głowy państwa. Za operacją miało stać wąskie grono osób, po to, aby w realnych warunkach sprawdzić działania Służby Ochrony Państwa w kryzysowej sytuacji.

- Celem było sprawdzenie procedur - przyznaje anonimowy informator zbliżony do Pałacu Prezydenckiego. Podczas "fikcyjnego porwania" Andrzej Duda miał być przewożony w specjalnie przygotowanym samochodzie. Z informacji "RP" wynika, że w aucie znalazły się urządzenia medyczne monitorujące stan zdrowia głowy państwa, a także do udzielenia nagłej pomocy w sytuacji, gdyby doszło do wypadku. Na pokładzie samochodu miał się znajdować np. pojemnik z zapasem krwi.