Wybory 2020. Lokale wyborcze Zielona Góra i lubuskie. Jak i do której można głosować?

Wybory 2020. Jak znaleźć swój lokal wyborczy? Jak znaleźć lokal w Zielonej Górze i województwie lubuskim?

Na stronie wybory.gov.pl po wejściu w zakładkę 'Wyszukiwarka obwodów' można również ręcznie wyszukać odpowiedni lokal wyborczy. Wystarczy kliknąć odpowiednie części mapki lub tabeli (przypisane do danego województwa) po prawej stronie. Żeby ułatwić wam wyszukiwanie swojego lokalu wyborczego, poniżej umieszczamy linki do lokali wyborczych w Zielonej Górze i województwie lubuskim:

Wybory prezydenckie 2020. O której czynne lokale wyborcze?

Wybory 2020. Jak prawidłowo zagłosować?

W wyborach prezydenckich 2020 można zagłosować tradycyjnie lub korespondencyjnie. Do lokalu wyborczego musisz zabrać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport), który należy okazać komisji przed pobraniem karty do głosowania. Następnie na karcie do głosowania należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku jednego kandydata (muszą to być dwie przecinające się linie). By głos był ważny należy wskazać tylko jednego kandydata na karcie wyborczej.

Jeśli wyborca zdecydował się na głosowanie korespondencyjnie i spełnił wymogi, żeby móc tak zagłosować, otrzymał na adres zameldowania pakiet wyboczy (kartę do głosowania, kopertę do głosowania, oświadczenie o samodzielnym i tajnym głosowaniu, kopertę zwrotną i instrukcję jak zagłosować). W dniu pierwszej tury wyborów prezydenckich 2020 osoba, która głosowała korespondencyjnie może przynieść osobiście (lub w jej imieniu inna osoba) kopertę zwrotną z oddanym już głosem na karcie do głosowania. Kartę zwrotną należy przynieść do lokalu wyborczego (od 7:00 do 21:00) zgodnego z adresem zameldowania. Tak samo jak przy tradycyjnym głosowaniu, na karcie do głosowania należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata.