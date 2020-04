Wybory 2020. Krytyczna opinia Biura Analiz Sejmowych? Elżbieta Witek dementuje i zawiadamia prokuraturę

Wszystko zaczęło się od publikacji tvn24.pl o opinii, która miała zostać wykonana na zlecenie Biura Analiz Sejmowych. Dokument został sporządzony przez dr hab. Michała Bernaczyka, konstytucjonalistę z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak wynika z opinii, decyzja premiera ws. przekazania danych wyborców do Poczty Polskiej została wydana "z rażącym naruszeniem prawa".

- W momencie, gdy premier polecił poczcie przeprowadzenie wyborów w trybie korespondencyjnym, powiedział: przejmijcie kompetencje osób, które prowadzą spis wyborczy, przejmijcie kompetencje komisarza wyborczego i Głównego Inspektora Sanitarnego – powiedział dr Michał Bernaczyk w rozmowie z tvn24.pl. Według niego to działania są "zbyt daleko idące".

Do sprawy odniósł się Andrzej Grzegrzółka, dyrektor Centrum Informacji Sejmu, który poinformował, że opisana przez tvn24.pl ekspertyza nie jest opinią Biura Analiz Sejmowych. "To dokument zamówiony przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską u wskazanego autora. BAS jest w takich przypadkach jedynie, można powiedzieć, pośrednikiem" - czytamy na Twitterze.

To jednak nie wszystko. Głos zabrała również Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Poinformowała, że opinia, którą zleciła Małgorzata Kidawa-Błońska nie jest opinią BAS.

Dodała, że Małgorzata Kidawa-Błońska zwróciła się 23 kwietnia do Biura, by skierować prośbę do eksperta z Uniwersytetu Wrocławskiego. Opinia została przygotowana 27 kwietnia, jednak jak podkreśliła Witek nie była ona ekspertyzą BAS-u.