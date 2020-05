Wybory 2020. Kamil Bortniczuk: będę głosował za wyborami korespondencyjnymi

Były członek zespołu doradców Beaty Szydło przed wyborami parlamentarnymi odniósł się także do sugestii Jacka Sasina o "wyrzucaniu" posłów z koalicji , jeśli zagłosują przeciwko PiS . - Stawianie tak sprawy na ostrzu noża nie sprzyja żadnemu porozumieniu. Będą głosowania i wtedy zobaczycie państwo kto i jak zagłosował. Natomiast sprawa wyborów nabrała pikanterii, kwestii politycznej przez opozycję. I ja im zarzucam robienie z tego spektaklu - ocenił Bortniczuk, który jeszcze kilka dni temu sondował razem z Gowinem możliwość zmiany konstytucji z klubami opozycyjnymi.

Poseł Porozumienia dodał, że "nie wyobraża sobie, że marszałkiem Sejmu zostanie teraz Jarosław Gowin", a on sam "nie będzie przykładał ręki do rozbicia Zjednoczonej Prawicy". - Takie decyzji podejmuje się w ramach kolacji - mówił Bortniczuk, zaznaczając że nie zamierza przejąć fotela szefa partii po ewentualnym odejściu Gowina do opozycji.