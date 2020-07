Wybory 2020. Jarosław Gowin: boli mnie, że 70 mln zostało wydane nadaremno

Jarosław Gowin uważa, że szczyt UE to sukces Polski, Mateusza Morawieckiego oraz zjednoczonej Europy. - Nie jest tak, że dezawuuję wątpliwości Zbigniewa Ziobry. Może on trochę dmucha na zimne - twierdzi. Polityk nie widzi również, aby którekolwiek z państw UE naruszało zasady praworządności. Zapewnia, że nie ma ryzyka i ustalenia są bezpieczne. - Osobną sprawą jest spór z TSUE. On musi zostać jak najszybciej rozwiązany - mówił w TVN24.

Prezes Porozumienia odniósł się również do rekompensaty dla Poczty Polskiej. Podkreślił, że wszystkie instytucje państwowe były zobowiązane do tego, żeby prowadzić działania zmierzające do zorganizowania wyborów do momentu, aż nie zostaną odwołane. - Poczta wykonała swoje zlecenie. Boli mnie to, że 70 mln zostało wydanych nadaremno. Tak rozstrzygnął los, czyli pandemia koronawirusa. Błędem wszystkich było to, że wcześniej nie przesunięto wyborów - tłumaczył Gowin.