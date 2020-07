Jarosław Gowin o szczycie UE: Odnieśliśmy spektakularny sukces

Szczyt UE. Kwota wypłat uzależniona od kwestii praworządności?

- Co do kwestii praworządności, trzeba spokojnie przyjrzeć się tym zapisom, ale wszystko wskazuje na to, że są one umieszczone w formule, która nie powinna budzić najmniejszych kontrowersji. Chodzi o ochronę tych środków przed korupcją - tłumaczył Gowin, przywołując słowa premiera Węgier Viktora Orbana, który podobnie jak Morawiecki stwierdził, że szczyt UE zakończył się sukcesem.