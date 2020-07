Wybory 2020. Jak zagłosować na wakacjach? Gdzie zgłosić się po zaświadczenie o prawie do głosowania?

Druga tura wyborów prezydenckich 2020 odbędzie się w niedzielę 12 lipca. Wielu Polaków tego dnia będzie na wakacjach. Na urlopie też można jednak zagłosować. Wyjaśniamy, co trzeba zrobić, żeby móc wziąć udział w drugiej turze wyborów poza miejscem zameldowania.

Są dwa sposoby, żeby móc zagłosować w drugiej turze wyborów prezydenckich. Trzeba dopisać się do spisu wyborców albo otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zameldowania.

Wybory 2020. Dopisanie do spisu wyborców

Jeśli chcesz zagłosować 12 lipca poza miejscem zamieszkania, to możesz złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Czas na to jest do wtorku 7 lipca. Wniosek należy złożyć w gminie, w której będziemy chcieli głosować. Można go przynieść bezpośrednio do urzędu gminy albo złożyć przez stronę gov.pl (dostępny jest TUTAJ). Składając wniosek internetowo trzeba mieć jednak profil zaufany lub e-dowód, żeby potwierdzić swoją tożsamość.

Jeśli wniosek o dopisanie do spisu wyborców złożyłeś już przed pierwszą turą wyborów i w drugiej znów będziesz chciał zagłosować w tej samej gminie co w pierwszej, to nie musisz ponownie składać wniosku o dopisanie do spisu wyborców.

Zobacz też: Wybory 2020. Czym jest cisza wyborcza - PKW

Wybory prezydenckie 2020. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Przebywając w dniu drugiej tury poza miejscem zamieszkania (np na wakacjach) możesz także zagłosować, mając zaświadczenie o prawie do głosowania. Odbiera się je w gminie, w którym jest się wpisanym do spisu wyborców. Zaświadczenie można odbierać do piątku 10 lipca.

Ci, którzy pobrali zaświadczenie przed pierwszą turą, i znów będą chcieli zagłosować poza miejscem zameldowania, nie muszą pobierać go ponownie. Zaświadczenie otrzymane przed pierwszą turą ważne jest także na drugą turę wyborów prezydenckich.

Wybory 2020. Kiedy druga tura i w jakich godzinach czynne lokale?