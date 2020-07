Wybory 2020. Jak głosować? Do której czynne lokale wyborcze?

Trwa druga tura wyborów prezydenckich 2020. Można w niej głosować na dwa sposoby: tradycyjnie w lokalu wyborczym oraz korespondencyjnie. Sprawdź, jak oddać głos, żeby był ważny i do której czynne są lokale wyborcze

Wybory prezydenckie 2020. Jak głosować?

Ustawa pozwala na głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich 2020 na dwa sposoby:

tradycyjnie, przez udanie się do lokalu wyborczego

w sposób korespondencyjny

Zarówno w przypadku głosowania tradycyjnego jak i korespondencyjnego na karcie do głosowania należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku jednego kandydata (muszą to być dwie przecinające się linie). By głos był ważny, należy wskazać tylko jednego kandydata na karcie wyborczej.

Wybory 2020. Gdzie głosować?

W drugiej turze wyborów prezydenckich trzeba zagłosować w lokalu wyborczym zgodnym z adresem zameldowania. Wyjątkiem są osoby, które złożyły wnioski o zmianę spisu wyborców lub otrzymały zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania. Właściwy lokal wyborczy można znaleźć na stronie wybory.gov.pl w zakładce 'Wyszukiwarka obwodów'. Jeśli jesteś na wakacjach i masz zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zameldowania, to będziesz mógł zagłosować.

Wybory 2020. Jak głosować korespondencyjnie?

Wyborcy, którzy zgłosili chęć głosowania korespondencyjnego w drugiej turze wyborów prezydenckich, otrzymali na swoje adresy zamieszkania pakiet wyborczy (kartę do głosowania, kopertę do głosowania, oświadczenie o samodzielnym i tajnym głosowaniu, kopertę zwrotną i instrukcję jak zagłosować).

Ci, którzy głosują korespondencyjnie, kopertę zwrotną odnoszą osobiście (lub proszą o to inną osobę) w dniu drugiej tury wyborów prezydenckich w niedzielę 12 lipca. Kopertę zwrotną z wypełnioną kartą do głosowania należy przynieść do właściwego lokalu wyborczego (od 7:00 do 21:00), zgodnego z twoim spisem wyborców. Uwaga, koperty nie wrzucamy do urny, tylko oddajemy ją komisji wyborczej.

Wybory prezydenckie 2020. Do której czynne lokale wyborcze?

Druga tura wyborów prezydenckich 2020 trwa w niedzielę 12 lipca. Lokale wyborcze są czynne od godziny 7:00 do 21:00. W wyjątkowych sytuacjach PKW może zarządzić wydłużenie godzin pracy lokali wyborczych. O urząd Prezydenta RP ubiegają się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.