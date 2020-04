Wybory 2020. Jacek Sasin reaguje na słowa Donalda Tuska. "Proszę wreszcie zamilknąć i przestać szkodzić Polsce"

Tusk zaznaczył, że chciałby usłyszeć rekomendacje ws. wyborów 2020 "nie od Sasina, który twierdzi że procedura jest bezpieczna ze względów zdrowotnych". - Jest on chyba dzisiaj ostatnią osobą w Polsce, która kojarzy mi się z bezpieczeństwem - stwierdził były premier.

Donald Tusk krytykuje Jacka Sasina. Jest reakcja

"Dziś jak nigdy aktualne jest słowo - Konstytucja. To Konstytucja jasno określa terminarz wyborów prezydenckich i żaden były polityk z zagranicy nie powinien nawoływać do ich bojkotu" - oświadczył polityk.

Zwrócił się również do samego Donalda Tuska. "Proszę wreszcie zamilknąć i przestać szkodzić Polsce" - napisał Sasin na Twitterze.

Wybory 2020. Jacek Sasin odpowiada na zarzuty. "Działamy w stanie wyższej konieczności"

Wicepremier Sasin już wcześniej odnosił się do zarzutów pod swoim adresem. Opozycja zapowiada, że złoży zawiadomienie do prokuratury ws. przygotowań do wyborów korespondencyjnych Pakiety wyborcze są już głosowane, mimo że ustawa w sprawie zmian w Kodeksie Wyborczym dopiero jest procedowana w Senacie.