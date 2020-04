Wybory 2020. Głosowanie poza miejscem zameldowania. "Urzędy nie znają nowych przepisów"

Wybory 2020. - Faktem jest to, że Poczta Polska chce, abyśmy przekazali listy wyborców do dzisiaj. Ale do piątego dnia przed wyborami ludzie mają czas, aby się do nich dopisywać. Nikt nie mówił nam co z osobami, które dopiszą się do spisu wyborców po przekazaniu ich Poczcie Polskiej - mówi Przemysław Gałecki z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Głosowanie poza miejscem zameldowania. Poczta Polska poprosiła urzędy o przesłanie list wyborców. (Getty Images)