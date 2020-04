Wybory 2020. Poczta Polska żąda danych obywateli od samorządów. RPO pisze do premiera

Do niektórych samorządów trafiły maile z prośbą o udostępnienie danych mieszkańców wraz z imieniem i nazwiskiem, numerem PESEL i adresem zamieszkania. W piątek RPO napisał w tej sprawie pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. Powołał się w nim na stanowisko Związku Miast Polskich. Wskazano w nim, że ani Kodeks wyborczy ani jakakolwiek ustawa nie przewidują, by Poczta Polska miałaby wymagać udostępnienia tych danych. ZMP zwrócił uwagę, że takie wnioski do samorządów oznaczają "de facto sporządzenie nowego rodzaju rejestru wyborców, co wymaga wielu tygodni pracy".