Wybory 2020. Burza wokół ułaskawienia Andrzeja Dudy. "Fakt": Zawsze będziemy po stronie słabszych

Wybory 2020. Andrzej Duda ułaskawił pedofila

Ekspert od prawa podkreślił, że ułaskawienie skazanego mężczyzny nie spowoduje, że zniknie on z rejestru pedofilów. Mec. Jacek Kondracki odniósł się też do tego, że to właśnie rodzina sprawcy molestowania małoletniej dziewczynki złożyła wniosek o ułaskawienie .

- To może być kwestia syndromu sztokholmskiego czy presji rodziny. Nie znamy tych okoliczności. Uważam, że tego rodzaju zdarzenie nie powinno nastąpić. Po prostu z istoty rzeczy nie powinno być żadnego ułaskawienia dla pedofila, bez względu na zakres jego czynów i okoliczności ani na osobą czy osoby wnoszące o to ułaskawienie - dodaje adwokat.

Wybory 2020. Ułaskawienie Andrzeja Dudy wywołało burzę

Agata Baraniecka-Kłos skomentowała również słowa prezydenta tłumaczącego swoje motywy, jakimi kierował się przy podpisywaniu ułaskawienia. Na jednym z wieców powiedział, że rodzina sprawcy sama prosiła go, aby ten zniósł mężczyźnie zakaz zbliżania się. - To bzdura! Pedofil pozostaje pedofilem. To nie jest tak, że ma jedną ofiarę i że robi to tylko raz. Ktoś, kto tak twierdzi, nie ma zielonego pojęcia, co mówi - oburza się szefowa stowarzyszenia Stop Przedawnieniu.