Wybory 2020. Beata Szydło: nie możemy sobie pozwolić na łamanie konstytucji

Jej zdaniem opozycja nadal może prezentować swoich kandydatów, choć twierdzi inaczej. - To jest oczywistą nieprawdą. To element walki politycznej - uznała Szydło. Odniosła się również do zarzutów wobec prezydenta. Andrzej Duda jest oskarżany o nadmierne promowanie się w przestrzeni publicznej w czasie pandemii koronawirusa.