Wybory 2020. Beata Mazurek wstawia się za rywalką Andrzeja Dudy

Wybory 2020. Przypominają Beacie Mazurek sytuację z Beatą Szydło

Wybory 2020. "Małgorzata Kidawa-Błońska sama musi ocenić sytuację"

- Przyzwyczailiśmy się w koalicji do tego, że cały kraj dyskutuje o przywódcy. Najpierw o Grzegorzu Schetynie przez całe miesiące, a teraz o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Jedną rzecz chciałbym podkreślić: Małgorzata Kidawa-Błońska nie jest taką osobą, która może być tutaj jakoś przestawiona, wynajęta, można ją wycofać. Ona jest jedną z liderek Koalicji Obywatelskiej i wszystkie decyzje dotyczące przyszłości będą z jej zasadniczym udziałem - mówił w Radiu Plus Tomasz Siemoniak.

Jest pomysł, by do listy kandydatów do wyborów prezydenckich mogli dołączyć inni. Ci, którzy zostali zarejestrowani do wyborów 10 maja nie musieliby znowu zbierać podpisów.