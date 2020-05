Wybory 2020. Andrzej Duda wydał oświadczenie, jest nowa umowa z "Solidarnością"

- Pamiętamy próby rozmów z Donaldem Tuskiem i z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Prosiliśmy, a doczekaliśmy się tego, że zostaliśmy zwyzywani od pętaków w Sejmie - mówił szef NSZZ "Solidarność". - Przez PO, PSL i SLD dziś ci, którzy ciężko pracują, nie mogą przechodzić na wcześniejsze emerytury. Dziękuję panie prezydencie, że my zrobiliśmy ten krok. Pan prezydent pokazał, że jest człowiekiem prawdziwego dialogu - dodał.

Wybory 2020. Andrzej Duda może liczyć na poparcie "Solidarności"

Przypomniał, że prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej przepisy ze specustawy ws. walki z koronawirusem dotyczące funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego. Podziękował Andrzejowi Dudzie, że wstawił się za tym, by związkowcy nie ucierpieli na tarczy antykryzysowej.

- Jeśli chcemy utrzymać rozwiązania propracownicze, to gwarancję może dać nam tylko Andrzej Duda - zaznaczył Piotr Duda. Po nim głos zabrał prezydent. Przypomniał zasługi śp. Lecha Kaczyńskiego. - Wbrew wszelkim czarnym prognozom przywróciliśmy wiek emerytalny, wprowadziliśmy program 500 plus - mówił.

- Chciałbym, żebyśmy mieli warunki życia Europy Zachodniej - podkreślił Andrzej Duda. Podziękował "Solidarności" za to, że mogą kontynuować współpracę. Przyznał, że Związek kilka razy zwracał się do niego, a on mógł działać jako mediator. - Chcę dotychczasową politykę utrzymać. Chcę sprawiedliwej Polski - zapewnił.