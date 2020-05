Wybory 2020. Adam Hofman: tu były negocjacje z terrorystami

- Oświadczenie dwóch Jarosławów, dużego i małego - duży to Kaczyński, mały to Gowin - to jest zatrzymanie się przed ścianą. Tu chyba nie ma poczucia triumfu - uznał w rozmowie z TVN24 Adam Hofman I stwierdził, że jego zdaniem "sprawa nie jest przesądzona". - Tu też było tak, że były negocjacje z terrorystami - uznał.