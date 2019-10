Wybory 2019. Sprawdź, ile wynosi próg wyborczy w wyborach do Sejmu

Trwają wybory parlamentarne 2019. Do godziny 21 Polki i Polacy będą mogli głosować na swoich faworytów na posłów i senatorów. Sprawdź, czym jest i ile wynosi próg wyborczy.

Wybory 2019 – ile wynosi próg wyborczy?

Próg wyborczy zwany także klauzulą zaporową stanowi minimalny procent poparcia wyborców uprawniający komitet wyborczy do uczestniczenia w rozdziale mandatów. Występuje on w proporcjonalnych systemach wyborczych. Należy zaznaczyć, że w Polsce próg wyborczy został wprowadzony w 1993 w wyborach do Sejmu, od 1998 r. także w wyborach samorządowych. Obecnie w Polsce w wyborach do Sejmu stosuje się (w skali kraju) próg 5% głosów dla partii i dla komitetów wyborczych wyborców oraz 8% dla koalicji partii. W wyborach samorządowych w 1998 i 2002 próg wynosił 5% głosów (w skali danej rady); dotyczy to wyborów do sejmików województw, rad powiatów i rad miejskich w miastach na prawach powiatów. W wyborach do Sejmu z progu wyborczego zwolnione są komitety wyborcze wyborców mniejszości narodowych i etnicznych (w wyborach do Sejmu w latach 1993–2015 była to Mniejszość Niemiecka). W związku z tym te komitety nie muszą go przekraczać, aby móc znaleźć się w Sejmie.