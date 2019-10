Wybory 2019. Czym jest frekwencja wyborcza? Frekwencja w 2015 roku i we wcześniejszych wyborach

Wybory 2019. Co to frekwencja wyborcza? Jaka była frekwencja podczas wyborów parlamentarnych 2015? Ilu Polaków oddało wtedy głos?

Frekwencja wyborcza to procentowe przedstawienie ilości osób uprawnionych do głosowania, które oddały swój głos podczas trwania wyborów lub referendum. Jest istotna szczególnie w przypadku przeprowadzanych referendum, gdzie dla ważności głosowania określana jest pewna minimalna frekwencja.

Analizując zamieszczoną tabelę możemy zauważyć, że liczba osób głosujących utrzymuje się blisko poziomu 50%. Nigdy jednak frekwencja wyborcza nie zbliżyła się do 100 % co byłoby sytuacją idealną do określenia głosu poparcia wyborców.