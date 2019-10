WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wybory 2019, a historia demokracji w Polsce. Wybory od 1493 roku do dziś Wybory 2019 to już 27. wybory parlamentarne w historii naszego kraju. Historia wybierania przedstawicieli, którzy będą sprawować władzę w Polsce, sięga XV wieku. Zobacz, jak na przestrzeni lat zmieniały się wybory parlamentarne. Wybory parlamentarne '89. Pierwsze wybory po 1947 roku, w których dopuszczono opozyjcję (PAP, Fot: Janusz Mazur) Pierwszych wzmianek o wyborach w Polsce możemy szukać w okolicach 1493 roku, kiedy to miało miejsce pierwsze zebranie Sejmu walnego. Był on zwoływany co 2 lata i wybierano wtedy po 2 posłów z każdego sejmiku. Natomiast pierwsze wybory do Sejmu Ustawodawczego odbyły się w 1919 roku, niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Zachowany wtedy został proporcjonalny podział mandatów. Były to wybory powszechne, tajne, równe i bezpośrednie, a dekretem Naczelnika Państwa czynne i bierne prawo wyborcze zostało przyznane również kobietom, a także wszystkim obywatelom, którzy skończyli co najmniej 21 lat w dniu ogłoszenia wyborów. Po wojnie pierwsze wybory zostały zorganizowane w 1947 roku. W tym czasie stworzone jednak zostały jedynie pozory demokracji. Mimo tego, że wybory odbywały się regularnie, były one fałszowane, a członkami Sejmu zostawali najczęściej kandydaci PZPR. Nowa era wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 r. rozpoczyna się nowa era wyborów parlamentarnych w Polsce. Zostały przeprowadzone wtedy całkowicie wolne wybory pięcioprzymiotnikowe i fakt ten uznaje się za początek III Rzeczypospolitej. Pojęcie pięcioprzymiotnikowe oznacza zachowanie 5 zasad: tajności głosowania, bezpośredniości, równości, powszechności oraz proporcjonalności. Wybory są anonimowe, karty wypełnia się osobiście, a sam proces głosowania przebiega w miejscu zapewniającym tajność oddania głosu. Wyborcy bez żadnego pośrednictwa decydują o składzie wybieranego organu. Każdy wyborca spełniający warunek wieku i obywatelstwa może oddać dokładnie taką samą liczbę głosów o jednakowej wadze i znaczeniu. Każda z partii po przeprowadzonych wyborach otrzymuje mandaty w stosunku proporcjonalnym do liczby uzyskanych głosów. Biorąc pod uwagę wszystkie wybory parlamentarne przeprowadzone w Polsce do tej pory, wybory w 2019 roku będą zorganizowane po raz 27. Wybory do Sejmu i Senatu przeprowadzane są co 4 lata. Prezydent Andrzej Duda 6 sierpnia wydał zarządzenie, w którym określił termin wyborów do Sejmu i Senatu przypadający na 13 października 2019 r. Wybranych wtedy zostanie 460 posłów oraz 100 senatorów spośród zarejestrowanych komitetów wyborczych.