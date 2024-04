Wyborcze losy kryptoPiS-owców. Udało się odnieść sukces po schowaniu znaku partii?

Pytajmy skąd oni przychodzą

Prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, w rozmowie z Wirtualną Polską tłumaczy: - Miasta gdzie kandydaci PiS unikali skojarzeń ze swoją partią, mają wspólny mianownik. PiS jest tam słaby lub nielubiany do tego stopnia, że przeciętny wyborca, który się waha, raczej nie będzie skłonny do zagłosowania na prawicę. Poznań to wręcz idealny przykład - komentuje.