Wybór RPO i prezesa IPN: "Wymiana zakładników"

Postawa PiS-u nie spodobała się Gowinowi. W tej sytuacji poparcie Marcina Wiącka było okazją do okazania niezadowolenia. Co więcej, Porozumienie w ostatnich miesiącach korzystało z opinii prawnych profesora. To on sporządził ekspertyzę przy okazji wewnętrznego konfliktu z Adamem Bielanem. Profesor stwierdził w niej, że próba przejęcia Porozumienia była nielegalna.