Karol Nawrocki powołany przez Sejm na nowego prezesa IPN. Nie jest przesądzone, czy będzie pełnił funkcję

W piątkowym bloku głosowań Sejm powołał doktora Karola Nawrockiego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jego kandydaturę – zgodnie z przepisami – przedstawiło Kolegium IPN. Nie jest jednak przesądzone, że to on zastąpi obecnego szefa Instytutu Jarosława Szarka. Karol Nawrocki z pomocą partii rządzącej musi znaleźć sposób, by przekonać Senat.