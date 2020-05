Wybierz! Podcast - Odcinek 13 - 25.05 - Lech Wałęsa o wyborach, Trzaskowskim i "Solidarności"

Były prezydent Lech Wałęsa deklaruje, że weźmie udział w wyborach, jeśli opozycja będzie w stanie kontrolować prawidłowość ich przebiegu.

Przekonuje, że o ile w pierwszej turze wyborów partie opozycyjne powinny wystawić własnych kandydatów, to w drugiej konieczne jest poparcie jednego konkurenta Andrzeja Dudy. - Jeśli nie przekroczą barier chamstwa i bezczelności, to będzie możliwość wspólnego wystąpienia. Ale jeśli popełnią jakieś niegrzeczne rzeczy, to trudniej będzie się porozumieć - mówi gość “Wybierz! Podcastu”.

Spytałem też Lecha Wałęsę, czy jego zdaniem wymiana Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Rafała Trzaskowskiego to dobry ruch. - Tak, bo polskie społeczeństwo jeszcze nie dorosło do tego, by kobieta mogła przyjmować defilady wojskowe - diagnozuje. - To warunki jej przeszkodziły, a nie wielkość. Ta kandydatura byłaby lepsza w spokojnej sytuacji - dodaje były prezydent.

- Trzaskowski jest jednak warszawiak, z dużego środowiska, intelektualnie jest bardzo wysoko, więc ludzie mogą nie dorastać do jego wielkości i to może mu przeszkadzać w wyborach. Jest za dobry jak na te czasy, ta jego wielkość może mu przeszkadzać - przestrzega Lech Wałęsa. - Ma szczęście, że nie ma tyle lat co ja, bo zrobiliby go agentem - dodaje.

Były lider “Solidarności” mówi też o przywróceniu Jacka Kurskiego do władz TVP. - To są policzki, które oni wymierzają społeczeństwu. Tych policzków jest coraz więcej (...) Musimy robić wszystko, by ich odesłać do lamusa - apeluje Wałęsa. - To co robią rządzący to nie jest demokracja, to są kryminalne zagrywki - dodaje.

5 lat temu Andrzej Duda wygrał wybory. Co podobało się Wałęsie? - Muszę z przykrością stwierdzić, że nic. No, może jego żona - śmieje się były prezydent. Kiedy zauważam, że Agata Duda też jest przedmiotem krytyki, bo zbyt rzadko zabiera głos, Wałęsa odpowiada: - No właśnie dlatego, bo moja dużo mówi.

Były prezydent przekonuje też, że rozliczenie PiS będzie koniecznością po odsunięciu ich od władzy.- Muszą być rozliczenia, aby budować. Musimy oczyścić sytuację, musimy wykazać, że kraj ma się inaczej rozwijać, że takie postawy są naganne. Muszą odpowiedzieć za swoje czyny - mówi gość “Wybierz! Podcastu”’.

- Oni władzy nie oddadzą, zniszczą wszystko, co tu jest możliwe. Od dawna ostrzegałem przed kryterium ulicznym, przed wojną domową, bo oni do tego zmierzają, inaczej się z nimi nie da. Łamią wszelkie zasady, wprowadzają zakazy, że nic nie można zrobić, chyba że na ulicy. A my tego nie chcemy, chcemy zmian wprowadzanych kartką wyborczą - przekonuje.

Wałęsa krytykuje też poczynania władz w trakcie narodowej kwarantanny: wizytę prezesa Kaczyńskiego na cmentarzu, spotkanie Andrzeja Dudy z wyborcami na bazarze w Garwolinie czy wizytę premiera Morawieckiego w kawiarni. - To są tak nieprawdopodobne przekręty, oszustwa, to się nie mieści w głowie. Oni teraz się bronią, bo jak demokracja się dobierze do rozliczeń, to za mało będzie kryminałów. I oni to wiedzą, dlatego kombinują, jak tu oszukać wybory. Oni wiedzą, że nie mają wyjścia - ocenia były prezydent.

Gość “Wybierz! Podcastu” z dystansem podchodzi do pomysłu Rafała Trzaskowskiego, który obiecuje likwidację “Wiadomości” i TVP Info. - Dwoma rękoma się podpisuję, to tak nie może być. Ale zanim coś zburzysz, pokaż, co zbudujesz - mówi Lech Wałęsa. - On zaczynał kampanię, musiał mocno wejść. To się może nie podobać, ale na pewno postąpi rozsądnie. Musiał zdecydowanie wejść, ale wierzę, że postąpi rozsądnie - dodaje.

W tym roku 40. urodziny obchodzi NSZZ Solidarność. Czego swojemu dawnemu związkowi życzy Wałęsa? - Tego, czego od mojego odejścia: zwińmy sztandary, jest inna epoka - mówi.

Pytam też Wałęsę o jego wywiady dla kremlowskich mediów, za udzielanie których jest krytykowany. - Bo mimo wszystko schrzaniłem końcówkę. Zacząłem pięknie, a zostawiłem resztę na drugą kadencję. I byłbym wyczyścił stosunki polsko-rosyjskie - mówi.

Gość “Wybierz! Podcastu” zawsze był aktywnym podróżnikiem, teraz jednak jest uziemiony. - Trafili mnie mocno, miałem dużo kontraktów, to wszystko upadło. Bardzo źle się stało. Ja jestem gotowy - zdradza Wałęsa.