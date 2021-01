WUM. Dymisja po aferze. Adam Niedzielski: "to nie kończy sprawy"

Po aferze szczepionkowej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym prezes CM WUM Ewa Trzepla została odwołana ze stanowiska. - To nie kończy sprawy. To jest dobra wiadomość, to świadczy o odpowiedzialności władz WUM, ale na pewno jest jeszcze kilka wątków, które muszą zostać wyjaśnione przez NFZ - powiedział w Polsat News minister zdrowia.