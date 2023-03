Wulgarny wpis polityka. Pisze tak o Tusku i Morawieckim

Konfederacja w sondażach

Jak już wspomnieliśmy, kilka marcowych sondaży wskazuje, że Konfederacja przebiła się na trzecie miejsce pod względem poparcia partii politycznych. Widać to np. w sondażu Ipsos dla OKO.press i radia TOK FM. Konfederacja notuje w nim duży wzrost w porównaniu do grudnia 2022 r. Zdobyła tu 11 proc. głosów. Dla porównania - pod koniec ubiegłego roku było to tylko 6 proc.