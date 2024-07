Wulgarny atak przy granicy. Mieszkańcy mówią o szczegółach

Inni mówią: - Skoro za nic mają mundur, to jeszcze trochę, a jacyś wywrotowcy zaczną nam zagrażać. To my będziemy się wtedy bać - przekazuje małżeństwo i podkreśla, że "żołnierzom należy się największy szacunek". - Gdyby ich nie było, to nie wiem, co byśmy zrobili, gdyby w nocy przyszło 10 czy 15 migrantów. Jak byśmy się wtedy obronili sami? - dodają.