Wtopa Jakiego. Zacytowali mu słowa Ziobry

- A, no to właśnie. No, to każdy by tak chciał. Znaczy każdy polityk by tak chciał, żeby sobie wybierać, które orzeczenie sądu jest dobre, a które jest złe i zawsze znaleźć jakiś pretekst. Ale to oznacza, że wtedy my nie mamy trzeciej władzy, nie mamy równowagi władzy - odparł z wyraźnym oburzeniem europoseł PiS.