Wtedy Rosjanie użyją broni jądrowej. Amerykański dyplomatach: "nie widzę dowodów"

Brak dowodów na gotowość Rosjan

Do wypowiedzi Miedwiediewa odniósł się były ambasador USA w Rosji Michael McFaul. Jego zdaniem najważniejsze w wypowiedzi byłego prezydenta Rosji jest to, czego nie powiedział. "To dobra wiadomość, ponieważ żaden z tych warunków w tej chwili nie występuje, ani nie jest zagrożony. Nic się nie wydarzy. NATO nigdy nie zaatakuje z wyprzedzeniem Rosji, nie mówiąc już o zagrożeniu istnienia Rosji" - napisał McFaul w mediach społecznościowych.