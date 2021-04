"Wtedy dopiero powinniśmy się martwić". Ekspert komentuje decyzję Rosji ws polskich dyplomatów

Według dr Bryc na razie to gra dyplomatyczna, której byliśmy już świadkami w przeszłości: - Martwić powinniśmy się dopiero gdyby doszło do zredukowania placówek do minimum, tak jak to stało się w czwartek w przypadku Czech - podkreśla. - To co się dziś dzieje jest tylko epizodem trwającego od dawna kryzysu i nie należy tego rozpatrywać pod kątem tego co było pierwsze, jajko czy kura, to zdarza się cyklicznie - mówi dr Bryc.