"Wszystko schrzanił". Morawiecki oskarża Tuska

Powtórzył także "żart", że za czasów rządów Tuska bezrobocie było tak duże, że sam były premier wyjechał do pracy za granicę (został szefem Rady Europejskiej). - Nie do Berlina, ale do Brukseli. Ale musiał prosić Angelę Merkel, by mu robotę załatwiła - mówił.