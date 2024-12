"Wszystko jak krew w piach". Hołownia zwrócił się do Tuska

"Panie Premierze, zachowajmy spokój, i skupmy się na tym, co mamy do zrobienia w rządowej koalicji. Dla ludzi. Wizja prezydentury zasadniczo nas różni. Ja uważam, że Polska potrzebuje dziś prezydenta RP, nie prezydenta PO i nie prezydenta PiS."

W ten sposób Hołownia zareagował na wpis Tuska, opublikowany tuż po konwencji Polski2050. Podczas sobotniego występu Hołownia przekazał bowiem, że "w Polsce potrzebny jest dziś niezależny prezydent, który nie będzie dzwonił ani do premiera, ani do prezesa, pytając, co ma zrobić i co będzie lepsze dla partii".