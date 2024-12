Hołownia uderzył w Trzaskowskiego i Nawrockiego. Ostra reakcja Tuska

"Panie Marszałku, jeśli nazywa Pan Rafała Trzaskowskiego 'kandydatem pół Polski', to jak nazwać kandydata z trzykrotnie mniejszym poparciem? Tylko poważne propozycje" - napisał Donald Tusk na platformie X. W ten sposób zareagował na takie określenie, które padło podczas sobotniego wystąpienia Hołowni.

W czasie wystąpienia powiedział m.in., że "w Polsce potrzebny jest niezależny prezydent, który nie będzie dzwonił ani do premiera, ani do prezesa partii", pytając, co ma zrobić.

- Prezydent musi być z innej strony, ze strony ludzi. Prezydent po stronie ludzi - to jest oferta, z którą do was przychodzę - zapowiedział, podkreślając, że nie chce za kilka miesięcy mieć prezydenta pół-Polski. - Czas na prezydenta Polski, a nie pół-Polski - przekazał Hołownia.

Donald Tusk: Jak nazwać takiego kandydata?

Właśnie na te słowa lidera Polski2050 zareagował niedługo po zakończeniu konwencji Donald Tusk.

"Panie Marszałku, jeśli nazywa Pan Rafała Trzaskowskiego 'kandydatem pół Polski', to jak nazwać kandydata z trzykrotnie mniejszym poparciem? Tylko poważne propozycje" - napisał premier na platformie X.

Hołownia: Jeden wpis - i wszystko jak krew w piach

Niedługo po wpisie szefa rządu odpowiedział mu sam marszałek Sejmu.

"Donald Tusk długo przekonywał dziś, że Rafał Trzaskowski jest niezależnym od niego kandydatem. Jeden wpis - i wszystko jak krew w piach…" - zaczął Hołownia, po czym zwrócił się wprost do Tuska: "Panie Premierze, zachowajmy spokój, i skupmy się na tym, co mamy do zrobienia w rządowej koalicji. Dla ludzi. Wizja prezydentury zasadniczo nas różni. Ja uważam, że Polska potrzebuje dziś prezydenta RP, nie prezydenta PO i nie prezydenta PiS."

"PS. A jeśli ktoś mocno wierzy dziś w siłę swoich sondaży, zachęcam do prześledzenia tych z grudnia i stycznia 2015" - dodał na zakończenie wpisu.