Wszystkie sprawy sędziego Tulei rozpoczną się od nowa. Przestępcy trafią na wolność?

Nieuznawana przez Sąd Najwyższy oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Izba Dyscyplinarna 18 listopada podjęła decyzję o uchyleniu immunitetu sędziego Igora Tulei. W praktyce oznacza to, że sędzia nie może wydawać orzeczeń oraz zarządzeń i nie ma dostępu do akt. Został odsunięty od czynności orzeczniczych i zawieszony we wszelkich czynnościach służbowych. Prokuratura zamierza mu postawić zarzuty karne, między innymi przekroczenia uprawnień i bezprawnego ujawnienia informacji z postępowania.