Wszystkie dotacje dla o. Rydzyka. Szeroki strumień pieniędzy

W odpowiedzi na oskarżenia polityków PO, którzy informowali, że toruński redemptorysta przyjął 94 mln dotacji, TV Trwam odparła, że "Ojciec Dyrektor" nie przyjął ani złotówki. Prowadzone przez niego instytucje były jednak hojnie dotowane przez rozmaite podmioty.

Kolejne 19,5 mln zł z NFOŚ trafiło do zależnej od Lux Veritatis spółki Geotermia Toruń. Fundusze zostały przekazane w ramach dofinansowania odwiertów. Dodatkowe 12,3 mln zł wpłynęło do kasy spółki na montaż rur, mających doprowadzić wody termalne do Torunia.