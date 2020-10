Wszystkich Świętych. Są zmiany w mszach i procesjach na cmentarzach

Wszystkich Świętych. Zmiany na cmentarzach

1 listopada co roku miliony Polaków ruszają na cmentarze, by wspominać zmarłych. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, będzie to utrudnione. Rząd apeluje do Polaków, by wizyty na cmentarzach rozłożyć na kilka dni, a nawet tygodni. To ma pomóc w uniknięciu tłoku pod cmentarnymi bramami i w alejkach.