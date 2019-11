Wszystkich Świętych. Pogoda na długi weekend. Najnowsza prognoza

Pogoda na najbliższe dni zapowiada się bardzo dynamicznie. Piątek będzie chłodny, ale pogodny. W sobotę zachmurzy się, zacznie padać i mocno wiać. Najcieplej będzie w niedzielę, gdy termometry wskażą nawet 18 stopni na południu kraju.

Pogoda na piątek

Po ustąpieniu porannych mgieł, które pojawią się na południowym zachodzie i południu, w ciągu dnia w całym kraju będzie pogodnie i słonecznie. Dopiero po południu na zachodzie kraju zacznie przybywać chmur i zerwie się wiatr, który w porywach dochodził będzie do 65 km/h.

Nad ranem termometry pokażą od 3 st. C. w pasie wybrzeża do -2 w Małopolsce i na Podkarpaciu. W ciągu dnia możemy się spodziewać od 7–8 stopni na północy i na wschodzie do 9–10 w zachodniej i południowej Polsce.