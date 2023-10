Wszystkich Świętych a Zaduszki. Co różni te uroczystości?

Jak wskazuje Kodeks prawa kanonicznego, Wszystkich Świętych jest uroczystością nakazaną. Oznacza to, że wierni tego dnia mają obowiązek uczestniczenia we mszy świętej. Przypadające 2 listopada Zaduszki nie należą natomiast do kanonu świąt nakazanych. Wszystkich Świętych i Zaduszki mają w Kościele katolickim jednak wspólną obrzędowość. Jej elementem są wypominki - modlitwy błagalne w intencji osób zmarłych.