Wszystkich Świętych 2021. Pogoda "pod parasolem"

- Wtorek będzie pochmurny i deszczowy na wschodzie i południowym wschodzie, mogą wystąpić miejscami intensywne opady deszczu. Na zachodzie będzie pogodnie. W nocy temperatura minimalna od 4 stopni C na północnym wschodzie do 9 stopni C na południu. W dzień na termometrach maksymalnie od 8 do 10 stopni C na wschodzie i nawet do 13 stopni C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Nieco silniejszy nad morzem - informuje IMGW