Wszczęto dochodzenie ws. obraźliwych komentarzy po śmierci Szczypińskiej

Po śmierci posłanki PiS Jolanty Szczypińskiej obok wyrazów współczucia, w internecie pojawiła się masa wulgarnych i obrazoburczych komentarzy. Jak informuje były oficer CBŚ Jacek Wrona, prokuratura wszczęła w tej sprawie dochodzenie.

"No nareszcie, jedziem ze szczujnią!" (pisownia oryginalna) - skomentował decyzję śledczych Wrona. Ze skanu pisma, które zaprezentował na Twitterze wynika, że obraźliwymi komentarzami zajmie się Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów.

Zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury skierował właśnie Wrona 9 grudnia 2018 roku. Polskie prawo przewiduje karę do 3 lat więzienia za znieważenie na podstawie art. 257 kodeksu karnego, na który powoływał się były oficer CBŚ. "Zachowanie to nie mieści się w żadnych kanonach cywilizowanego społeczeństwa oraz narusza normy moralne, obyczajowe, prawne i karne" - komentował wówczas falę hejtu.