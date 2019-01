Wstrząsające doniesienia. Światek przestępczy korzystał z usług Stefana W.

- Wiedział, że nóż trzeba przekręcić i wyciągnąć, żeby uszkodzić narządy - mówi diler narkotykowy, który znał Stefana W. Głos zabrali też sąsiad, a także były współwięzień zabójcy Pawła Adamowicza.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pojawiają się nowe informacje ws. Stefana W. (Facebook.com)

Stefan W. pochodzi w wielodzietnej rodziny, ukończył szkołę podstawową, nigdy nie pracował. Stracił ojca, dziećmi opiekowała się matka. - To porządni ludzie, tylko on był czarną owcą - powiedział jego sąsiad. Z kolei diler narkotykowy, który go znał, twierdzi, że zabójca Pawła Adamowicza potrafił uderzyć swoją matkę, zrobić jej krzywdę, jeśli nie chciała dać mu pieniędzy.

Ich relacje przestawiono w programie "Interwencja" w Polsacie. - Odkąd pamiętam, brał narkotyki. Dostarczałem mu kokainę, amfetaminę oraz sterydy. W zasadzie całe życie żył z rozbojów, napadów, kradzieży, oszustw - zaznaczył diler, który Stefana W. zna, kiedy ten miał 14-15 lat.

Okazuje się, że zabójca Pawła Adamowicza już wcześniej używał noża, by zrobić komuś krzywdę. Miał robić to na zlecenie.

- Tylko do tej pory jeszcze nikogo nie zabił. Wiedział, że nóż z piłką dwustronną po wbiciu trzeba przekręcić i wyciągnąć, żeby uszkodzić narządy. Wiedział, jak zabijać. Kiedyś powiedział, że chciałby poczuć, jak to jest kogoś zabić. Jeżeli coś trzeba było załatwić siłą, to się zawsze wysyłało Stefana. Dlatego, że było wiadomo, że pójdzie i zrobi to z przyjemnością. Wiedział, jak bić, żeby zrobić krzywdę, żeby bardziej bolało. Jednej z pobitych osób na końcu wyłamał jeszcze trzy palce. Gdy padło pytanie: po co?, odpowiedział, że dla zabawy - podkreślił diler.

"Wyglądał jak fanatyk"

Problemy z prawem Stefana W. zaczęły się w 2013 roku. Od maja do czerwca dokonał czterech napadów na placówki bankowe, które znajdowały się w pobliżu jego miejsca zamieszkania. W 2014 roku trafił do więzienia na pięć i pół roku - najpierw w Gdańsku, potem w Malborku.

Diler widział się ze Stefanem W., po tym jak ten wyszedł z więzienia, przed świętami. - Wyglądał jak fanatyk, ewentualnie był całkowicie naćpany. Wielkie oczy, trzęsące się ręce, jakieś takie nienaturalne ruchy. Ta rozmowa długo nie trwała, nie wiem, czy to były dwie, trzy minuty. Powiedział: "ja wszystkich wykończę, którzy mnie do tego więzienia wpakowali, bo ja nic nie zrobiłem" - wspomina diler.

Jego zdaniem Stefan W. był przygotowany do przeprowadzenia ataku, znał się na broni i z premedytacją wybrał scenę finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zobacz także: Gdańszczanie opłakują Adamowicza. Zbudowali "największe serce świata"

- To prędzej czy później to musiało nastąpić. Jeśli nie z Pawłem Adamowiczem, to z jakąkolwiek inną znaną osobą, dlatego że on zawsze chciał być w błysku fleszy, dosłownie. Chciał być znany. Nawet jak pracował dla chłopaków, odzyskiwał długi, spuszczał komuś łomot, to zawsze przedstawiał się jako taka osoba, która chce być jeszcze wyżej w tej hierarchii. Myślę, że jakby on został płatnym zabójcą, to byłby najszczęśliwszą osobą na świecie, dosłownie - ocenił diler.

Mężczyzna, który przez pewien czas dzielił celę ze Stefanem W., zaznaczył, że "zna go jak własną kieszeń". - Dwa lata oglądałem go praktycznie rzecz biorąc trzy razy dziennie. To jest chory facet. Codziennie coś innego. On nie był jeden, ich jest dwóch. Potrafił w nocy się budzić i próbować stamtąd wyjść, pytał gdzie on jest. Nie wiem, skąd się wziął prezydent Adamowicz, bo nigdy o nim nie mówił. Ale on zawsze był przeciwko tym, co mieli władzę. Zawsze był przeciwko administracji, zawsze przeciwko tym, którzy stanowili jakiś podmiot decydujący. On nie poddawał się czyjejś jurysdykcji, on nie dawał sobie wypowiedzieć żadnej decyzji, nie potrafił się dostosować do tego, gdzie był i dlatego świat go przeraził - mówił.

Źródło: Polsat