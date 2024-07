Wstrząsająca relacja świadka zamachu. "Rana postrzałowa głowy"

Na antenie BBC głos zabrał inny ze świadków zdarzenia. - Nie widzieliśmy Trumpa, ale go słyszeliśmy. Strzały pojawiły się po 5-7 minutach od początku wystąpienia - mówi sympatyk byłego prezydenta. Mężczyzna mówi, że alarmował służby, że widział mężczyznę z długą bronią, który zajmował pozycję na dachu stodoły. - Mówiliśmy policji, wskazywaliśmy go, trwało to ze 3 minuty. Dlaczego nie ma wystarczającej ilości Secret Service na miejscu? - podkreślał.