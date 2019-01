Wstrząsająca notatka policyjna na temat Stefana W. "Szykował zamach maczetą"

Na kilka dni przed opuszczeniem gdańskiego więzienia, policja alarmowała kierownictwo Zakładu Karnego, w którym przebywał Stefan W., że po wyjściu chce "zrobić zamach maczetą albo prawdziwą bronią”. Mimo ostrzeżeń, 27 – latek po zakończeniu odbywania kary wyszedł na wolność, a miesiąc później zamordował prezydenta Pawła Adamowicza.

Jest koniec listopada 2018 roku. Policjanci z posterunku przy ul. Białej w Gdańsku w III Komisariacie otrzymują niepokojące informacje na temat Stefana W. Według "Gazety Wyborczej", przekazuje je mundurowym jego matka. Miała ich ostrzec, że jej syn może po wyjściu zrobić komuś krzywdę i stanowić zagrożenie dla ludzi. - 30 listopada zgłosiła się osoba zaniepokojona stanem psychicznym Stefana W., który aktalnie odbywał karę pozbawienia wolności. Policjanci jeszcze tego samego dnia wysłali pismo do dyrektora zakładu karnego, w którym przebywał osadzony, informując go o pozyskanej wiedzy. W piśmie tym zwrócili się z prośbą o podjęcie przez zakład karny możliwych dostępnych działań - potwierdza te informacje trójmiejska policja.

I faktycznie, tego samego dnia trójmiejscy policjanci sporządzają notatkę i wysyłają faxem do Zakładu Karnego Gdańsk-Przeróbka, gdzie osadzony kończył odbywanie kary 5,5 pozbawienia wolności za napady z bronią na placówki bankowe. Wirtualnej Polsce udało się zapoznać z jej treścią.

"Z ustaleń wynika, że Stefan W. składał deklaracje słownie, w których oznajmia, że niesłusznie dostał taki wysoki wyrok, bo to nie była prawdziwa broń, tylko atrapa i że jak wyjdzie z więzienia, to teraz dopiero zrobi napad z prawdziwą bronią, weźmie maczetę, pojedzie do Warszawy i tam zrobi napad, albo wykorzysta tę atrapę broni, którą ma w więziennym depozycie” – alarmują policjanci w notatce.