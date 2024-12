Wsparcie sektora kreatywnego i kulturalnego po pandemii

Pandemia wpłynęła również na sektor kultury, powodując odwołanie wielu spektakli i pokazów. W rezultacie twórcy musieli zmienić dotychczasowy sposób pracy, co wiązało się ze spadkiem ich przychodów i dodatkowymi kosztami. Jednak to trudne doświadczenie stało się impulsem do obecnie zachodzących zmian w kulturze.