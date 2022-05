Wsparcie dla Ukrainy. Kongres USA planuje zatwierdzić ogromny plan

"Potrzebujemy twojej pomocy" – napisali Blinken i Austin w listach, do których dotarł Reuters. Informowali ich adresatów, że pozostało tylko 100 milionów dolarów do wykorzystania w ramach upoważnienia, które pozwala prezydentowi zezwolić na transfer broni bez zgody Kongresu w odpowiedzi na sytuację kryzysową. "Spodziewamy się wyczerpać tę opcję najpóźniej do 19 maja 2022 r." – alarmowali Blinken i Austin.