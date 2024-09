Wschodnie Niemcy "czują się zdradzone". Polityczne trzęsienie ziemi za Odrą

- To jest ruch protestu przeciwko elitom, które, jak uważają wschodni Niemcy, ich zdradziły - mówi Wirtualnej Polsce dyplomata. W niedzielę mieszkańcy dwóch krajów związkowych we wschodniej części Niemiec, Saksonii i Turyngii, wybierali posłów do lokalnych parlamentów. W Turyngii zdecydowanie zwyciężyła skrajnie prawicowa AfD, wyprzedzając chadecję. W Saksonii role się odwróciły - CDU nieznacznie wygrała z AfD.