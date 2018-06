Wrzuciła do śmietnika 200 tys. złotych. Tak kazał jej fałszywy policjant

Zadzwonił do niej mężczyzna, który podawał się za policjanta. Kazał wrzucić do kosza pieniądze i biżuterię - łącznie 200 tys. złotych. Kobieta dała się zmanipulować i polecenie wykonała. Teraz policjanci szukają osób, które mają związek z przestępstwem.

Do oszustwa doszło w Warszawie. Złodziej zadzwonił do mieszkanki Łomianek podając się za policjanta. Namawiał ją, aby pojechała do Warszawy i w umówionym miejscu wrzuciła do kosza pakunek z pieniędzmi i biżuterią. Tłumaczył, że tak policja chce zapobiec stracie jej kosztowności. I że ma to pomóc w schwytaniu przestępców.