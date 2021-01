Września. Pod trzema chłopcami załamał się lód; trafili do szpitala

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wrześni, do wydarzenia doszło w piątek po południu. Patrol policji zauważył jak trzech chłopców bawi się na Stawie Glinki. - Policjanci natychmiast zatrzymali radiowóz i wybiegli z niego, żeby zabrać chłopców z lodu, niestety załamał się pod nimi. Jeden z nich znajdował się około 8 metrów od brzegu - mówił oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni sierż. szt. Adam Wojciński.

W akcji pomogło także dwóch przechodniów - razem z policjantami bez wahania weszli do lodowatej wody, aby uratować nieletnich. Do akcji dołączyli się także strażacy, którzy zostali zaalarmowani przez osoby postronne. To właśnie oni przy pomocy sań lodowych wyciągnęli pozostałych w wodzie chłopców w wieku 8 i 12 lat.