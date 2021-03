Rzecznik KWP w Poznaniu Andrzej Borowiak powiedział, że działania funkcjonariuszy polegały na powstrzymaniu osób przed naruszeniem strefy ochronnej. Jednak jak zauważa "Gazeta Wyborcza", po tym jak "rolnicy w gumiakach biegli przez pole do premiera", ten musiał skrócić swoją wizytę na nowej obwodnicy.

Września. Incydent na konferencji premiera. 16 zatrzymanych

- Chcieliśmy tylko zadać jedno pytanie: Panie premierze, co z rolnictwem - mówił po akcji Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii.- Niestety premier nie chciał z nami rozmawiać. Ale my będziemy za nim jeździć, będziemy go nękać - zapowiedział Kołodziejczak w rozmowie z "GW".